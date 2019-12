UFFICIALE – Napoli-Parma si gioca oggi

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 14 dicembre 2019) La decisione degli addetti ai lavori è arrivata. Il match si giocheràallo Stadio San Paolo A comunicarlo è la SSCsul proprio sito: “La Società Sportiva Calciocomunica che l’incontro, in programmaallo stadio S. Paolo, avrà inizio alle 18.30 anziché alle ore 18.00, come inizialmente programmato. L’orario di apertura dei cancelli per l’ingresso è previsto per le ore 15.30 – 16.00″ PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI– Vicenda Gattuso, De Laurentiis consigliato anche da Allegri Juventus – Ronaldo vorrebbe ritornare in Spagna, altri big lo seguirebbero La questione – Ancelotti deluso da Gattuso Calaiò: “Gattuso risponde all’identikit di un tecnico adatto al” Rossitto: “E’ stato negativo e rischioso mandar via Ancelotti” CLAMOROSO – Pistocchi accusa Cucci e cita l’OdG Bucci: ...

DiMarzio : Il #Napoli presenta la terza maglia: un omaggio ai quartieri della città - anperillo : ?? NAPOLI-PARMA SI DOVREBBE GIOCARE CON INIZIO SPOSTATO ALLE 18:30. Si attende comunicazione ufficiale. ?? Seguitec… - annatrieste : Ieri #Hamsik era a Napoli per l'addio ufficiale. Oggi l'arrivo ufficiale di #Gattuso a Napoli. Lo voglio prendere c… -