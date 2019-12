Nancy | thriller psicologico di struggente cupezza

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 14 dicembre 2019) Serena Nannelli Un film che si regge sulle ottime interpretazioni dei tre personaggi principali e che mette in scena in maniera composta la dialettica interiore tra angoscia e speranza. Accolto trionfalmente al Sundance Film Festival dove ha vinto il premio per la Miglior Sceneggiatura, "" è un film che incede dolente nella disamina di temi difficili come quelli della perdita, della solitudine e della fiducia.(Andrea Riseborough) è una trentacinquenne che accudisce la madre (Ann Dowd), malata da tempo, e che non ha alcuna prospettiva se non quella di continuare a trascinare la propria vita vuota. Alla morte della genitrice non ha idea di cosa fare della propria esistenza ma rimane folgorata dalla visione di un servizio televisivo su una bambina scomparsa trent’anni prima. Il volto che avrebbe oggi quella piccola, ricreato al computer, somiglia in maniera ...

