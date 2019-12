Giovane legato ad albero e picchiato | nei guai social influencer

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di sabato 14 dicembre 2019) Donna di Internet sì ma non sopra la legge. L’varesina Christina Bertevello, da 600mila follower su Instagram, con video molto popolari anche su Youtube, dove canta con il nome di Badass, è coinvolta insieme al fidanzato e a un amico marocchino nel pestaggio di un altrodel Varesotto. Per lei e per l’amico il giudice ha disposto l’obbligo di presentazione agli uffici della polizia giudiziaria, mentre il fidanzato è agli arresti domiciliari, così come il ragazzo che è statoa un, bastonato e rapinato di 800 euro. I quattro sono tutti tra i 22 e i 24 anni e residenti in provincia di Varese. Rapina, estorsione, minaccia con armi e danneggiamento sono i reati contestati a vario titolo agli indagati. LEGGI ANCHE: Vi ricordate di Carol Alt? Ecco che fine ha fatto la modella. Christina Bertevello L’indagine, coordinata dalla procura ...

