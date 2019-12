Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Assalto al sussidio varato dal governo gialloverde,laper i furbetti deldi cittadinanza. Al termine di una mirata attività di indagine la Procura della Corte dei conti della Campania ha inviato una raffica di inviti a dedurre ad alcuni soggetti che negli ultimi mesi hanno percepito il Rci non soltanto senza averne alcun diritto, ma in certi casi svolgendo parallelamente anche attività illegali, su tutte quella del contrabbando di sigarette. Per questo motivo la Corte dei conti ha deciso di battere cassa chiedendo la restituzione degli importi indebitamente percepiti. La notizia, anticipata dal quotidiano “Il Mattino”, rischia di essere soltanto la punta di un gigantesco iceberg. E basta sfogliare l’elenco degli “indagati” per capirne il perché. È il caso, ad esempio, di Concetta Cimmino, alla quale viene ...

anteprima24 : ** Contrabbandieri col #Reddito a ##Napoli, arriva la prima stangata: 'Dovete restituire tutto' **… -