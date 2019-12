Usa | commissione Giustizia Camera approva impeachment di Trump

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) New York, 13 dic. (askanews) – Ladellastatunitense hato i due articoli didel presidente Donald, accusato di abuso di potere e intralcio al Congresso. La votazione è stata di 23 voti a favore e 17 contrari, con democratici e repubblicani che hanno votato secondo la linea di partito. A questo punto, il voto in Aula ci sarà probabilmente la prossima settimana. Al momento, lanon ha ancora programmato una data per la discussione e il voto sugli articoli, ma due fonti della Cnn hanno detto che l’potrebbe arrivare in Aula mercoledì. Se laapproverà l’sarà il terzo presidente a subire un processo, dopo Andrew Johnson (1868) e Bill Clinton (1999); entrambi i presidenti furono assolti. Richard Nixon, nel 1974, si dimise – primo e unico presidente a farlo – prima ...

