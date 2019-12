Trono over bomba gossip | Juan Luis sotto accusa | “Ci prova con mia sorella…”

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Gemma Galgani sembra non trovare pace. La storica dama deldi Uomini e Donne è di nuovo al centro dell’attenzione: la sua conoscenza con, l’affascinante dentista napoletano arrivato in studio per corteggiarla qualche settimana fa, sembra non avere le basi per decollare. La 68enne, in preda ad un colpo di fulmine senza precedenti, sta facendo di tutto per conquistare le attenzioni e il cuore dell’uomo, ma tutti i tentativi al momento sono vani. Armando Incarnato: scandalo a Uomini e DonneCiano è stato protagonista di un accesissimo scontro con Armando Incarnato. Quest’ultimo ha infatti mosso delle pesanti accuse nei suoi confronti e, durante un battibecco infuocato, si è lasciato andare a delle rivelazioni che hanno impietrito Gemma. Armando ha dichiarato di avere le prove della poca sincerità die di ...

filufilo : RT @Unf_Tweet: Capitolo #ascoltitv. Il 12 dicembre #dettofatto registra il record stagionale complice l'assenza di #vienidame e anche del t… - Unf_Tweet : Capitolo #ascoltitv. Il 12 dicembre #dettofatto registra il record stagionale complice l'assenza di #vienidame e an… - zazoomnews : Uomini e Donne- Armando vs Juan Luis: dietro il perbenismo... Trono Over - #Uomini #Donne- #Armando #Luis: -