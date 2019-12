Ori and the Will of the Wisps è stato rinviato | ecco il nuovo trailer mostrato ai The

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ori e the Blind Forest hanno deliziato i giocatori nel 2015 e da allora abbiamo aspettato una continuazione adeguata ed efficace. Ori and theof thedebutterà sul mercato solo l'anno prossimo, ma oggi abbiamo visto altro materiale che mostra una cosa: Moon Studios crea ancora una volta un platform dall'aspetto fantastico.Ori and theof thesarà una delle grandi produzioni destinate al mercato nel 2020, preparata per conto di Microsoft. Il titolo ha ricevuto il suodurante i The Game Awards e sembra meravigliosamente bello.Attualmente la data del gioco è stata posticipata: potremo godere del sequel a partire dall'11 marzo del prossimo anno. Di seguito vi lasciamo al.Leggi altro...

Eurogamer_it : #OriAndTheWillOfWisps ha una nuova data di uscita. - kikachan87 : Ora che ci penso, ma un'edizione fisica e/o Limited di Ori and the Blind Forest per Switch non è stata fatta? - iam_obago : RT @Effizzyy: Someone's son will see this and still pick boobs instead ?? Ori é o pè rara -