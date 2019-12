Massimo Sartori | non sono stati i rottweiler ad ucciderlo

Leggi la notizia su meteoweek

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Non sarebberoi due cani di proprietà della fidanzata ad uccidere. In giornata la notizia che ribalta i fatti accaduti nel padovano., quarantanovenne di Pozzonovo, nel Padovano, non sarebbe morto per l’aggressione dei dueintealla compagna, ma per un malore. Il fatto era accaduto quando l’uomo era … L'articolo: nonadproviene da www.meteoweek.com.

tribuna_treviso : Pozzonovo, Massimo Sartori non è stato ucciso dai suoi due cani - bizcommunityit : Pozzonovo, Massimo Sartori non è stato ucciso dai suoi due cani - Notiziedi_it : Pozzonovo, Massimo Sartori non è stato ucciso dai suoi due cani -