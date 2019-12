Lo strafalcione epocale di Bonafede, per difendere la sua riforma forcaiola (Di venerdì 13 dicembre 2019) “Quando per il reato non si riesce a dimostrare il dolo, e quindi diventa un reato colposo, ha termini di prescrizione molto più bassi”. A pronunciare queste parole è stato mercoledì sera il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ospite di Bruno Vespa a Porta a porta. Il video dell’affermazione

Leggi la notizia su ilfoglio

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : strafalcione epocale