LIVE Biathlon | 7 | 5 km sprint Hochfilzen 2019 in DIRETTA | Lisa Vittozzi per ritrovarsi

(Di venerdì 13 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa startlist dellafemminile Buongiorno e benvenuti allatestuale della 7.5 kmfemminile della Coppa del Mondo diin programma sulla pista di, in Austria: oggi, venerdì 13 dicembre, alle ore 11.30 in gara per l’Italia ci saranno Dorothea Wierer,, Federica Sanfilippo e Nicole Gontier. I pettorali delle italiane: Dorothea Wierer con il 38, Nicole Gontier con il 70,con il 41 e Federica Sanfilippo con il 17. Tra le principali pretendenti al successo, assieme alle azzurre saranno la tedesca Denise Herrmann con il 49, la norvegese Marte Olsbu Roeiseland con il 24, e la slovacca Paulina Fialkova con il 53. OA Sport vi propone ladella 7.5 kmfemminile della Coppa del Mondo di: oggi, venerdì 13 dicembre, la gara inizierà alle ore 11.30 e ...

