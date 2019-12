Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Laha ufficializzato, con un comunicato, la sanzione riservata a. Il presidente della Sampdoria è stato condannato adi inibizione per irregolarità sui pagamenti dei lavori di ristrutturazione del centro sportivo Mugnaini, a Bogliasco.sarebbe colpevole di aver girato 1.159.000 euro dalla Sampdoria a una società riconducibile al gruppo. In particolare si tratta della Vici s.r.l., di cui ai tempi, nel 2015/16, era rappresentante legale la figlia Vanessa. Il tutto a fronte di fatture per operazioni inesistenti relative alla pianificazione del Mugnaini. Di fatto, ha così distratto tali risorse all’interesse della Sampdoria. La sanzione dicoinvolge anche la figlia Vanessa. La Sampdoria è stata multata per 15mila euro per responsabilità diretta e oggettiva. L'articolo Lapersembra ...

napolista : La Figc squalifica per quattro mesi Massimo Ferrero Stessa sanzione alla figlia Vanessa. Alla Sampdoria 15 mila eur… - SiamoPartenopei : UFFICIALE - Samp, Figc squalifica Ferrero: ha sottratto 1,2mln al club - tackleduro : RT @tuttonapoli: UFFICIALE - Samp, Figc squalifica Ferrero: ha sottratto 1,2mln al club -