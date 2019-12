Indossare il reggiseno agevola lo sviluppo del tumore al seno? La scienza smentisce

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La malattia oncologica più comune tra le donne è Ilal, il cuipuò essereto da vari fattori di rischio: familiarità; età; presenza di mutazioni ai geni BRCA1. Questo argomento è circondato anche da falsi miti, ed essendo un tema molto delicato, è importante fare chiarezza per evitare la diffusione di informazioni scorrette e di fare inutili allarmismi. Tra i falsi miti più diffusi sull’argomento, citiamo la teoria seconda la quale esisterebbe un aumento dei casi dialtra le donne che usano il. La teoria è stata diffusa tramite un libro autopubblicato di due antropologi, Sydney Ross Singer e Soma Grismaijer, nel 1995, e pubblicizzata anche mediante l’invio di e-mail2. I due autori sostengono cheilimpedisca una corretta circolazione linfatica e di conseguenza l’eliminazione delle tossine. ...

