Gothic | disponibile un teaser giocabile per tastare l' interesse verso un remake

(Di venerdì 13 dicembre 2019) THQ Nordic ha da poco pubblicato unperl'undi, classico senza tempo che forma il pilastro di tutti i titoli RPG partoriti dalla teutonica Piranha Bytes.Questo vero e proprio prototipo è stato realizzato da THQ Nordic Barcellona è come detto sopra verrà utilizzato come banco di prova per testare l'un ipotetico remnake del gioco. Solo i veri fan della saga saranno però chiamati ad esprimersi, in quanto la demo sarò scaricabile gratuitamente da Steam solo da coloro che hanno nella loro libreria uno dei giochi prodotti dallo studio, ovvero1, 2 e 3, Risen 1, 2 e 2 ed il più recente Elex.Al momento quindi non c'è nessun titolo in sviluppo, tuttavia la stessa THQ ha chiaramente fatto capire che le cose cambierebbero in fretta in caso dida parte dei fanquesto.Leggi altro...

