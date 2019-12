Dopo un anno di successi | Cristiano De André chiude il tour

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 13 dicembre 2019)il grande successo registrato in tutta Italia,Derà il"Storia di un impiegato" il 18 dicembre con un concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano dove si esibirà per la prima volta. Ispirato al celebre concept album di Faber, a vent'anni dalla scomparsa del suo autore (11 gennaio 1999), il- di cui seguirà un dvd - è nato unfa da una volontà chiara e precisa diche più volte ha raccontato della richiesta del padre di portare avanti il suo messaggio e la sua memoria. E così, lavorando con nuovi arrangiamenti sull'immenso repertorio di papà Fabrizio, ha voluto risvegliare le coscienze."Mio padre diceva che noi cantanti portiamo un messaggio e in questo non posso che appoggiarlo", ha spiegato. Arrangiato come una vera e propria opera rock, "Storia di un impiegato" è un disco che mette in discussione le basi su cui si fonda il ...

CarloCalenda : Provate cosi. Mittal perde soldi da un anno. Come mai non ha licenziato? Risposta: perché non poteva data la vigenz… - WeAreTennisITA : Poteva mancare Vincenzo Santopadre fra le nomination per il premio coach dell'anno dopo gli exploit di Berrettini?… - VincenzoDeLuca : Un anno fa, il governo giallo-verde venne in parata a Caserta. Arrivarono in ‘paranza’ 6-7 ministri per la… -