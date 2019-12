Cagliari | Giulini dal 18 Gigi Riva presidente onorario club

Cagliari - l’annuncio di Giulini : «Riva presidente onorario» : Cagliari , il patron rossoblù Tommaso Giulini annuncia: «A partire dal prossimo 18 dicembre Gigi Riva sarà presidente onorario» Il numero uno del Cagliari , Tommaso Giulini , in occasione della presentazione del programma di Federico Buffa dedicato a Gigi Riva, ha fatto un annuncio piuttosto particolare. «Gigi Riva a partire dal prossimo 18 dicembre sarà il presidente onorario del Cagliari », ha sottolineato l’attuale patron durante ...

Giulini : “Gigi Riva presidente onorario del Cagliari ” : "Gigi Riva a partire dal prossimo 18 dicembre sarà il presidente onorario del Cagliari". Lo ha detto a Milano il proprietario rossoblù, Tommaso Giulini , durante l'anteprima dello speciale "Sky Buffa racconta Gigi Riva ", in onda da stasera su Sky Sport Uno. Commosso il figlio di Riva , Nicola. Nel 2020 il club sardo festeggerà il centenario e i cinquant'anni dallo storico scudetto.

