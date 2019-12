Annalisa esagerata: tacchi e look da pantera, il web impazzisce [FOTO] (Di venerdì 13 dicembre 2019) È tornata da poco in radio con il suo nuovo singolo “Vento di Luna”, uscito due settimane fa, e Annalisa è più raggiante che mai. Il successo professionale si riflette anche sulla sua incredibile bellezza: sicura di sé, audace nei look, sensuale nello sguardo, la cantante è davvero al massimo del suo splendore. Annalisa è sempre abile a muoversi tra l’ironia e la parte più sexy della sua femminilità. Lo dimostra ancora una volta lo scatto condiviso con il suo pubblico (ben 1,3 milioni di follower solo su Instagram!). “La comodità prima di tutto”, scrive lei prendendosi un po’ in giro. Nella FOTO, infatti, sfoggia un vero look da pantera. Giacca di pelle, mini shorts neri (davvero mini, vertiginosi!) e sensualissimi stivali neri ad altezza coscia. Un’esplosione di sensualità che ha infiammato subito il web: “Che bella così sexy”; ...

