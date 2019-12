Al via La Festa di Natale dedicata a Telethon | Sabato 14 dicembre

Leggi la notizia su meteoweek

(Di sabato 14 dicembre 2019)14alle 20.35 su Raiuno si festeggia ilcon una serataalla fondazioneA condurre la serata delladisu Raiuno Antonella Clerici insieme a Paolo Belli. Tantissimi i personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica che festeggeranno ilin questa serata… L'articolo Al via Ladi14proviene da www.meteoweek.com.

matteoguidi78 : Firenze, Cenacolo di Santa Croce: la festa finale per i 160 anni de La Nazione - LauraBini11 : @LuxVide ~:in primis la mancanza di colori diciamo 'vivaci'rispetto a 2a stag,in cui ricordo un ricevimento/festa c… - AnnibaleBertola : RT @AngeloTani: DAI, DAI, DAI! INFO #Sardine a #Roma, obiettivo 100mila in #piazzaSanGiovanni. Le info su metro e strade chiuse. Il leader… -