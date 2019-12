«X Factor 13» | vince Sofia Tornambene

Leggi la notizia su vanityfair

È Sofia Tornambene la vincitrice della tredicesima edizione di X Factor, gemma rara delle Under Donne di Sfera Ebbasta che, con il suo inedito Il mio domani per sempre, è riuscita a mantenere la promessa strappata alle Audizioni conquistando il gradino più alto del podio finale. La ragazza, 17 anni, originaria di Civitanova Marche, fan sfegatata di Freddie Mercury e cintura arancione a karate, riesce ad avere la meglio sui Booda, il trio composto da Federica, Martina e Alessio arrivato a sorpresa al secondo ...

