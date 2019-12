Tempesta di Santa Lucia | neve al Nord Scuole chiuse a Roma e Napoli

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Fine settimana di dicembre come non si vedeva da tempo, all’insegna del freddo e dellache ha già imbiancato il, anche la pianura, arrivando fino alla Toscana. Per il momento non si segnalano grandi disagi ma secondo le previsioni dei meteorologi nelle prossime ore, e a ridosso del weekend, è previsto l’arrivo della “di”, una sorta di “ciclone” che attraverserà l’Italia daa Sud. Tanto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede a partire dalla tarda mattinata di domani venti di burrasca fino a tempeste su Emilia-gna orientale, Toscana, specie nei settori costieri e meridionali, coinvolgendo Umbria, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Puglia.Attese, inoltre, precipitazioni diffuse localmente anche molto ...

3BMeteo : Domani altra #neve a nord e #maltempo a CentroSud abbastanza generalizzato - zaiapresidente : ?? Continuano celermente, dopo un breve stop, i lavori nei territori montani colpiti dalla tempesta #Vaia lo scorso… - NuovoSud : Nevica al Nord, attesa la tempesta di Santa Lucia nel week end -