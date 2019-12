Susanna Tamaro si ritira dalla vita pubblica | “Non ho più energie”

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019)ha annunciato il ritironell’occasione del suo 62esimo compleanno. A causa della sindrome di Asperger di cui soffre, ha infatti affermato di non avere più energie e di voler preservare quelle poche che ha per rimanere a casa a scrivere. Il ritiro diLa sindrome neurologica, ha spiegato, dà tanti vantaggi come quello di avere una memoria spaventosa, ma anche tanti svantaggi, soprattutto dopo i 50 anni. Ha rivelato di non riuscire più a muoversi, viaggiare e fare incontri. Per questo, trovandosi nella situazione di dover scegliere dove spendere le sue poche forze, ha optato per rinunciare agli impegni sociali e dedicarsi totalmente alla parola scritta. Durante i festeggiamenti che hanno avuto luogo ad Orvieto, la scrittrice ha anche donato il suo Mac, usato per scrivere nel 1992 Va’ dove ti porta il cuore, grande successo che ...

