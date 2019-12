Sul Mes passa la linea 5 Stelle Governo vincolato al Parlamento Parla Raduzzi M5S

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “Sul Mes la nostra posizione non cambia: questa riforma, così com’è, non ci piace. E con la risoluzione approvata dalvincoliano ila sottoporre preventivamente al vaglio delle Camere ogni ulterioreggio inerente al trattato”. Non ha dubbi il deputato Cinque, Raphael, componente delle commissioni Finanze e Bilancio della Camera. Via libera inalla risoluzione sul Mes. Il testo su cui la maggioranza ha trovato l’accordo vi soddisfa? “Sono state recepite tutte le istanze del Movimento 5. Innanzitutto ilavrà l’ultima parola, non solo sulla ratifica finale del trattato, ma anche ex ante, prima cioè di ogni possibile step in sede europea – precedente all’Eurogruppo decidivo di gennaio-febbraio – nei quali siano previste deliberazioni sia sul Mes che sull’Unione bancaria. In secondo luogo, abbiamo già scritto ...

borghi_claudio : Ecco la risoluzione di maggioranza e quindi anche del M5S sul MES. Il nulla. Calata totale di brache. Che vergogna. - borghi_claudio : Per chi non si ricordasse la circostanza dello scorso giugno in cui conte 'trattò' sul MES. - borghi_claudio : Fra poco conte in Parlamento sul MES e io già al mio posto per dirgli alcune cosette -