Paola Turci dalla parte delle sardine | Scenderò in piazza anche io

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Luana Rosatoscende inaccanto alle: la cantante, affascinata da questo movimento,ciperà alla manifestazione che si terrà a Roma il prossimo 14 dicembre Il prossimo 14 dicembre lesbarcheranno a Roma con una manifestazione alla quale prenderàcosì come molti altri colleghi del mondo del cinema, della musica e dello spettacolo. Intervistata da La Stampa, la cantante ha espresso tutta il suo ottimismo per questo “risvegliocoscienze” che sta portando giovani e non a rendersi conto della situazione politica del Paese. La, che era a Bologna durante la prima manifestazione di”, ha espresso tutto il suo rammarico per non aver avuto la possibilità di essere accanto a tutti quei giovani manifestanti. “Quando c'è stata la primaa Bologna, il 14 novembre, ero lì per ...

d_antrassi : RT @francescobei: Paola Turci: “A Roma con la sardine ci sarò anche io, voglio partecipare al risveglio delle coscienze… - francescobei : Paola Turci: “A Roma con la sardine ci sarò anche io, voglio partecipare al risveglio delle coscienze… - ciaspola : RT @fraschianchi: Le sardine, l'abbraccio di Milano alla Segre, gli haters. Una chiacchierata con Paola Turci. “A Roma con la sardine ci s… -