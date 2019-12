Napoli | l’addio di Ancelotti fa scoppiare in lacrime Edo De Laurentiis

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di giovedì 12 dicembre 2019), l’addio difainEdo Deieri mattina ha sentito Gattuso ed ha poi guidato fino a Castel Volturno per raccogliere le sue cose al centro sportivo. Poi, i saluti: il quotidiano racconta che lesono state ‘a gogò’. “La tristezza dei saluti è stata immensa: s’è commosso lui,, e hanno pianto a dirotto suo figlio e vice Davide ed anche Edo De. Anche qualche giocatore non ha trattenuto l’emozione. I suoi uomini più fidati: Koulibaly, Manolas, Llorente, Lozano, Meret e Allan. Hanno pianto davvero in tanti. Il giornale racconta che Carletto ha lasciato la squadra con un gesto speciale: “Facciamoci un applauso, ce lo meritiamo” ha detto negli spogliatoi martedì dopo il poker al Genk.resterà aalmeno una settimana, poi deciderà dove trascorrere il Natale. Nel frattempo in ...

