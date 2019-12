M5s | voto online su organizzazione Da Sabatini a Corrao e Toninelli | i sei facilitatori

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Seinazionali scelti da Luigi Di Maio e da confermare; sette squadre tematiche da votare e cinque da ratificare per il team del Futuro. La tanto annunciata ridel Movimento 5 stelle è arrivata alsulla piattaforma Rousseau: gli iscritti hanno tempo da oggi fino a sabato per esprimere la loro opinione sui nomi scelti e in alcuni casi decidere quale gruppo sostenere. Il capo politico, come già annunciato nei mesi scorsi, ha selezionato personalmente i sei referenti nazionali e nella lista non mancano le sorprese. Oltre ad esempio alla fedelissima e già socia di Rousseau Enrica, ci sono: l’eurodeputato Ignazio, che solo pochi giorni fa a Bruxelles ha votato contro la commissione Von der Leyen in dissenso con il gruppo; ma pure l’ex ministro Daniloche negli ultimi tempi ha avuto più di uno scontro con i vertici. ...

