Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Frank Chamizo potrebbe non essere l’unica carta da medaglia dellaalle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. Quest’oggi infatti il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, ha concesso laper meriti speciali (legati agli ottimi risultati raccolti con la maglia dell’Italia nella sua disciplina) altore cubano. Impegnato nella categoria -97 kg dello stile libero, l’azzurro si è già tolto delle belle soddisfazioni avendo conquistato una medaglia di bronzo molto significativa ai Mondiali del 2018 ed alcuni piazzamenti di rilievo nelle Ranking Series 2019. Dopo aver saltato l’ultima rassegna iridata andata in scena a Nursultan, che ha assegnato i primi 6a Cinque Cerchi per ogni categoria di peso,avrà a disposizione due chance per potersi guadagnare ...

OA_Sport : Lotta libera: Abraham Conyedo ottiene la cittadinanza italiana ed ora punta al pass per Tokyo nei suoi -97 kg - ibathtotd : #tgla7 #ilfattoquotidiano #salviniboia #melonidimerda Mai dimenticare Pino è vivo e lotta insieme a noi! Milano int… - brindisilibera : New post (Lotta al contrabbando: sequestrate 90 stecche di sigarette nella città di Ceglie Messapica.) has been pub… -