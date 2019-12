Liliana Segre scrive a Paderno | “Tra voi l’esempio di chi è contro l’odio”

Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “Ada e Angelo furono esponenti dell’Italia che accoglie e sa assumersi dei rischi. Sono le parole diindirizzate a tutta la comunità diDugnano. La senatrice a vita ha volutore una lettera di suo pugno per ringraziare l’Amministrazione comunale che ha voluto premiare con la Calderina d’oro le figlie di Ada e Angelo Pozzi, come anticipato qualche giorno fa (clicca qui per l’articolo). Alla loro memoria è stata assegnata la massima onorificenza comunale per aver aiutatoa nascondersi dai nazifascisti. “Per noi profughi ebrei costretti a risalire da Milano verso il confine svizzero soli, disperati e braccati: persone come Ada e Angelo furono un raggio di sole nella notte plumbea della perquisizione altri non fecero nulla”, ha scritto la senatrice. su Il Notiziario.

