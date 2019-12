Il naufragio di Jeremy Corbyn. La sinistra perde un altro mito (Di venerdì 13 dicembre 2019) Giuseppe Aloisi Jeremy Corbyn è autore di un vero e proprio disastro politico. La sinistra britannica vive la sua tragedia. Ma occhio ai liberaldemocratici Jeremy Corbyn ha fallito. Boris Johnson e i conservatori hanno la maggioranza. La Brexit entro il prossimo 31 gennaio è la prospettiva più probabile. Ogni voto che viene scrutinato contribuisce a rendere un secondo referendum sulla fuoriuscita dalla Ue una vera e propria chimera. Quello era l'obiettivo del centrosinistra. Le proiezioni dimostrano come il Partito Laburista non abbia risalito la china, nonostante Jeremy Corbyn abbia provato con una piattaforma ideologica prossima alle istanze della base popolare. I britannici credono nell'ex sindaco di Londra. E per la sinistra - anche nella sua versione "new left" - è ormai notte fonda. Da domani si penserà a ricostruire da capo il Partito Labourista. Gli exit pool ...

