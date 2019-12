Giovanni Ciacci | “Detto Fatto? Non si sono comportati bene La D’Urso? È vita”

Leggi la notizia su dilei

(Di giovedì 12 dicembre 2019)è uno dei volti più amati della televisione italiana. Stylist, opinionista, costumista, conduttore, scrittore… Non è possibile definire con un solo termine tutto quello che fa ed è. A noi ha raccontato del suo nuovo show, dell’addio a Detto, delle regine del piccolo schermo Barbara D’Urso e Maria De Filippi e del suo incontro con Lady Diana. Ci racconti del tuo nuovo programma Vite da Copertina con Elenoire Casalegno? È un’esperienza meravigliosa, che cresce tutti i giorni. Mi è da subito piaciuto quando me l’hanno proposto, forse perché è un programma che ho nelle mie corde. E poi l’accoppiata con Elenoire Casalegno è la ciliegina sulla torta. Dunque Elenoire è la tua partner ideale? Non potevano fare scelta migliore. È una conduttrice bravissima e una persona divertente, autoironica, è curiosa come me. Da tanti anni conosce ...

