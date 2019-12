Con 335 preferenze su Rousseau | Benini è il candidato M5s in Emilia Romagna

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Sono state espresse in tutto poco più di 1550. Considerata dunque la bassa partecipazione al voto sututto lascia pensare a una desistenza nei fatti del Movimento 5 Stelle. Luigi Di Maio non è riuscito a trovare un nome forte, proveniente dalla società civile, pronto a sfidare il governatore uscente Stefano Bonaccani del Pd e Lucia Borgonzoni in corsa con il centrodestra.Così, affidandosi al voto su, ildei 5 stelle alla presidenza della Regionesarà Simone. Piccolo imprenditore esperto di sistemi informatici, 49 anni,è dal 2014 è consigliere comunale del Movimento 5 stelle di Forlì, dove è stato riconfermato a maggio di quest’anno. Asono bastati 335 voti su, contro i 222 ottenuti di Monica Medici e i 219 voti di Raffaella Gamberini, ...

