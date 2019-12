Leggi la notizia su cronacasocial

(Di giovedì 12 dicembre 2019)ha manifestato la sua simpatia per il movimento dellema non potrà partecipare alla manifestazione di Roma di sabato prossimo per via di «impegni di lavoro: sarò lì in piazza con il cuore. A chi dice che lenon hanno senso, rispondo con le parole di Gaber: ‘Libertà è partecipazione’, esserci e far sentire la propria voce anche silente. Io ho incontrato i leader del Movimento, sono ragazzi giovani, freschi e puliti e gli ho voluto esprimere tutta la mia stima e solidarietà per quello che stanno facendo». La showgirl, parlando all’Adnkronos, ha affermato: «La mia adesione ideale non è però contro Salvini macondivido i valori dell’antifascismo, dell’accoglienza e dell’inclusione verso gli immigrati, che poi sono anche i valori cristiani. Più che contro Salvini io sono contro tutti coloro che sono contro questi ...

caterinabalivo : Grazie a tutti gli ospiti che ieri sono stati con noi a @vienidameRai e come sempre a tutti voi che ci seguite ?? PS… - CronacaSocial : Ad Alba Parietti piacciono le #Sardine e ha spiegato il perché: 'La verità è che la gente si è stufata'. LE SUE PAR… - GIOURSO : RT @Saverio_94: Parietti su Instagram: 'Sono stata per decenni la donna più famosa e desiderata d'Italia'. Alba ti si ama ma un po' meno da… -