Volo di prova per idrovolante elettrico

Una sei posti, presentato come il primo velicommercialedel mondo, ha effettuato undivicino a Vancouver, nel Canada occidentale. L'apparecchio, della compagnia Harbour Air, equipaggiato con un motore da 750cavalli, si è librato nell'aria per qualche minuto davanti ad un centinaio di curiosi e giornalisti. "E' l'inizio dell'era dell'aviazione elettrica", ha detto il presidente della società di Seattle (Stati Uniti) "Magni.X", che ha concepito per il motore per Harbour Air(Di mercoledì 11 dicembre 2019)