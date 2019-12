Matrix 4 | l' atteso sequel ha una data di uscita!

Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)4, il prossimo capitolo della saga ideata dalle sorelle Wachowski, ha unadi uscita nelle sale.4, l'della saga creata dalle sorelle Wachowski, ha ora unadi uscita: il 21 maggio 2021, giorno in cui la Warner Bros distribuirà nelle sale americane il progetto di cui non sono stati svelati i dettagli. Il quarto capitolo delle avventure dipotrà contare su un cast che comprende dei ritorni e delle new entry, tra cui quelle di Jonathan Groff, Toby Onwumere, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris e Jessica Henwick. Confermata invece la presenza, ancora una volta, dei protagonisti dei film sci-fi: Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss. L'attrice Jada Pinkett Smith, invece, sembra ...

