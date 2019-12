Marta Cartabia eletta presidente della Consulta

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Per la prima volta una donna arriva al verticeCorte costituzionale. I giudicihanno elettola giurista cattolica. Approdata alla Corte nel 2011 su nomina dell’allora capo dello Stato Giorgio Napolitano, dal 2014 viceè docente di diritto costituzionale e ha un profilo internazionale per studi e pubblicazioni. Originariaprovincia di Milano, ha 56 anni ed è tra i più giovani presidenti che laabbia avuto.è statacon 14 voti a favore, l’unica scheda bianca è stata la sua.La scorsa estate, primanascita del governo Conte bis,aveva sfiorato un altro primato. Il suo nome era circolato come possibile premier di un governo di transizione e se la cosa fosse andata in porto sarebbe stata la prima donna nella storia italiana a ricoprire ...

