L’Italia arretra sui rifiuti Ed è allarme al Centro-Sud Insostenibile squilibrio sul

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Sembra proprio che in Italia non si riesca a trovare una soluzione al problema dei. Nonostante campagne di sensibilizzazione contro gli sprechi e contro l’uso della plastica, nel nostro Paese torna a crescere – a ritmo serrato – la produzione deiurbani. È una fotografia tutt’altro che lusinghiera quella che emerge dal RapportoUrbani edizione 2019 dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) incentrato su “quanti sono, come li raccogliamo e li trattiamo, in quali impianti finiscono e quanto costa agli italiani la loro gestione”. Insomma contrariamente a quanto si dica in giro, il problema non riguarda esclusivamente la Capitale ma riguarda l’intera penisola. Già perché secondo i dati, rispetto a dodici mesi fa è stata registrata una preoccupante crescita della produzione diurbani pari al 2%, corrispondenti ...

