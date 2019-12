Le domande più curiose che gli italiani hanno posto a Google nel 2019

Leggi la notizia su wired

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Logo diTrends (immagine:) Quali sono leche glirivolto di più anel? Se si prende in esame la ricerca dei significati di una parola, l’interrogativo sottopiù spesso al motore di ricerca riguarda Machu Picchu, il sito archeologico Inca in Perù, il cui nome significa “vecchia montagna”. Al secondoc’è Hollywood, il quartiere di Los Angeles il cui significato letterale è bosco di agrifogli. Nella stessa categoria gligooglato le parole “trigama”, ossia colei che è sposata con tre partner contemporaneamente; “flat tax”, ovvero la tassa piatta ad aliquota unica, misura bandiera del programma elettorale della Lega Nord; “Dsga”, Direttore dei servizi generali e amministrativi; “fearless”, ovvero senza paura e “bipolare”, aggettivo che indica la presenza di due poli opposti applicabile, a seconda dei ...

Progen20 : RT @jacopo_iacoboni: Altrimenti viene il dubbio che sia un po' più facile, da anni, colpire Renzi, o persino Salvini (che in tv ci è andato… - AmishBillie : Oggi a diritto la prof faceva domande e chi voleva rispondeva dal posto. C’era una cosa che sapevo, sono stato lo s… - inshawnshug : RT @paspeurmaxence: + domanda e l’ho mandato un po’ in panico perché ha detto una cosa e poi non sapeva più cosa rispondere e io che sorrid… -