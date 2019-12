Haaland Juventus | colpo di gennaio | prezzo in saldo | ecco perchè!

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)- Rivelazione assoluta di questo inizio di stagione epronta a mettere le mani su, protagonista assoluto con la maglia del Salisburgo. Austriaci fuori dalla Champions League, con l’attaccante trascinatore nella fase a gironi. Paratici osserva interessato, soprattutto dopo le ultime indiscrezioni che confermano la presenza di una possibile clausola rescissoria da 20 milioni di euro, la quale potrebbe essere esercitata anche già dal mese di, Paratici fiuta l’affare: i dettagli Come detto, non è escluso che lapossa provare l’affondo già da, soprattutto dopo il passaggio definitivo al 4-3-1-2 con la presenza di un nuovo attaccante quasi fondamentale per completare l’assetto offensivo dei bianconeri. Leggi anche: Conferenza stampa Sarri: “Serve una risposta importante. Sul tridente…” Sul ...

