Cop25 | Costa | “Dal rapporto Cdp emerge consapevolezza e necessità di agire”

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) ”Dai dati pubblicatilae ladi agire per contrastare il cambiamento climatico. Un numero sempre maggiore di aziende, governi e amministrazioni locali e regionali sta infatti mettendo in campo soluzioni innovative e coraggiose per affrontare le sfide globali, che coinvolgono il clima, le risorse idriche e la deforestazione”. Così il ministro dell’Ambiente Sergioin occasione della presentazione delCdp (Carbon disclosure project) ‘Climate insights among Italian businesses and local governments‘, dedicato a come le maggiori aziende, città e regioni italiane stanno affrontando il cambiamento climatico. Ilè stato presentato oggi pomeriggio alladi Madrid, nel padiglione italiano. “La nostra collaborazione con Cdp – continua– rappresenta un esempio di leadership ...

