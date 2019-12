Youth League | l’Inter supera il Barcellona | primo posto e ottavi conquistati

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019) L’Inter di Madonna incanta in: i nerazzurri battono ile accedono alla fase a eliminazione Nell’attesa di conoscere il destino della prima squadra in Champions, l’Inter si gode il successo della Primavera in. I ragazzi di mister Madonna battono ilJuvenil A e conquistano unagli. 2-0 il risultato finale a favore della compagine meneghina contro i blaugrana. A segno Oristanio e Kinkoue. I nerazzurri si affermano alnel girone F della competizione. Leggi su Calcionews24.com

