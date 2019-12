Vende 10 euro di erba a un compagno di scuola nel 2014 Processato 6 anni dopo

Leggi la notizia su agi

(Di martedì 10 dicembre 2019) A quindici, nel, aveva venduto a undiuna modesta dose di marijuana per un corrispettivo di dieciin un liceo scientifico milanese. Nei giorni scorsi è stata fissata la prima udienza del processo a maggio del 2020, col Tribunale dei Minori che ha tenuto 'congelato' il fascicolo per 5che la Procura aveva chiuso le indagini nel 2015. Nel frattempo, ormai ventenne, il giovane si è diplomato e si mantiene impartendo lezioni di e-commerce attraverso una piattaforma da lui creata sul web. Solo quest'anno, ha ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e, pochi giorni fa, è stato rinviato a giudizio. "I testimoni che noi riteniamo decisivi per questo procedimento perché smentiscono chi accusa il mio assistito - spiega all'AGI la legale del ragazzo, l'avvocato Simona Giannetti - saranno ascoltati nel 2020 per ...

