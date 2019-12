Uomini e Donne oggi | Ida Platano in lacrime fa una richiesta a Riccardo

Leggi la notizia su lanostratv

(Di martedì 10 dicembre 2019) IdaOver dà una seconda possibilità a: “Non voglio perderti” E’ terminata giusto poco fa una nuova puntata del Trono Over di. E in questa occasione c’è stato il tanto atteso confronto traGuarnieri e Idadopo la proposta di matrimonio non andata a buon fine. In questo faccia a faccia, nonostante le varie differenze di vedute su tante situazioni, è emerso chiaramente un aspetto importantissimo:e Ida del Trono Over si amano. Ma nonostante ciò, quest’ultima ha comunque mostrato di avere paura ad esporsi troppo nei confronti del cavaliere tarantino, arrivando a chiedergli: “Dimostrami il tuo amore con i fatti…Tu a parole dimostri tanto, però i fatti mancano…Io gli ho sempre detto vieni da me, vieni a vivere su, cerca un lavoro perchè queste sono le basi per una ...

