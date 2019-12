ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019) Siamo agli atti finali deldiscrive oggi. Quella di stasera contro il Genk sarà l’ultima partita per il tecnico di Reggiolo, la decisione è stata presa, si tratta solo di metterla in atto e di capire le modalità, ma non c’è nessun vincitore in questo finale Comunque vada sarà però un insuccesso per tutti, con la fine di un progetto che era partito nell’estate del 2018 con grandi ambizioni e sta invece per naufragare tra i veleni, a causa del mediocre settimo posto in campionato. Perè dunque già l’ora dei bilanci, anche se la sfida contro il Genk può regalargli almeno un’uscita a testa alta e il bonus (da 200 mila euro) che De Laurentiis gli aveva promesso per contratto in caso di qualificazione per gli ottavi di Champions.ieri ha parlato di un rammarico, di un errore che tornandonon ripeterebbe e per...

napolista : Repubblica: se tornasse indietro #Ancelotti non sceglierebbe #Napoli «Ho fatto una sola scelta sbagliata» signific… - luigiElquantum : @laura_ceruti @PieroSansonetti @FlavioRenzo49 Da ex lettore di @repubblica spero che la nuova proprietà cambi linea… - MaragnoThomas : RT @limesonline: Se fossi uno stratega cinese mi preoccuperei se la Corea del Nord andasse fuori controllo: se la penisola coreana tornasse… -