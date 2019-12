Napoli-Genk | poco più di 22mila gli spettatori Ma alla fine applaudono Ancelotti

Napoli-Genk 4 a 0 - la tripletta di Milik e il cucchiaio di Mertens portano gli azzurri agli ottavi. Ancelotti : “Dimissioni? No” : La buona notizia è che il Napoli è agli ottavi di Champions, grazie alla vittoria al San Paolo, per 4 a 0 contro il Genk. Gli occhi però erano puntati su Ancelotti: la sensazione di addio rimane, lo dicono gli abbracci ai calciatori uno a uno, lo dicono le facce dei suoi. Il tecnico però non ha ufficializzato nulla: “Ci vedremo domani con la società e decideremo. Dimissioni? No”. In pratica, se sarà addio dovrà esserci l’esonero.Tutto ciò ...

Napoli-Genk - Mertens : il rigore a cucchiaio visto dalla curva : Napoli-Genk, Mertens esulta dopo il gol, foto Ansa, NAPOLI - Missione compiuta. Il Napoli ha demolito il Genk, con la tripletta di Milik ed il rigore a cucchiaio di Mertens , e si è qualificato per ...

Gianluca Gaetano - chi è : ha esordito in Champions in Napoli-Genk : Gianluca Gaetano esulta dopo una rete segnata con la maglia del Napoli Primavera, da YouTube, NAPOLI - Dopo aver esordito in campionato nei minuti finali del match contro la Spal, Gianluca Gaetano , ...

Champions League - Napoli-Genk 4-0. Inter-Barcellona 0-1 (LIVE) : Champions League, i risultati delle sfide di martedì 10 dicembre 2019. In campo Napoli e Inter che vanno a caccia della qualificazione. ROMA – Champions League, i risultati delle sfide di martedì 10 dicembre 2019. Ad aprire le danze è stato il Napoli di Carlo Ancelotti che contro il Genk ha centrato la qualificazione. Sfida da dentro o fuori anche per l’Inter a San Siro contro il Barcellona. Champions League, ...

Napoli-Genk - Ancelotti non si dimette : «Domani incontro De Laurentiis» : Non c'è tempo per sorridere, ma l'operazione Champions arride a Carlo Ancelotti. «Credo che il girone sia stato interpretato bene, con coraggio e voglia di fare. L?abbiamo...

Napoli batte 4-0 il Genk e si qualifica agli ottavi di Champions League : Il Napoli supera 4-0 il Genk nell'ultima partita del girone di Champions League e si qualifica per gli ottavi di finale. La squadra partenopea, in attesa di conoscere il destino del proprio allenatore, Carlo Ancelotti, ha dominato per tutti i 90 minuti senza mai mettere in discussione il risultato finale. A segno, con una tripletta, l'attaccante polacco Arkadiusz Milik, e il collega di reparto, il belga Dries Mertens. Entrambi hanno messo ...

Champions League - Napoli-Genk 4-0. Inter-Barcellona 0-0 (LIVE) : Champions League, i risultati delle sfide di martedì 10 dicembre 2019. In campo Napoli e Inter che vanno a caccia della qualificazione. ROMA – Champions League, i risultati delle sfide di martedì 10 dicembre 2019. Ad aprire le danze è stato il Napoli di Carlo Ancelotti che contro il Genk ha centrato la qualificazione. Sfida da dentro o fuori anche per l’Inter a San Siro contro il Barcellona. Champions League, ...

Napoli qualificato agli ottavi di Champions League - Genk piegato : Il Napoli brilla e accede agli ottavi di Champions: il 4-0 contro il Genk ipoteca il secondo posto nel girone Il Napoli sconfigge il Genk con un roboante 4-0 che vale un posto agli ottavi di Champions League, fra le grandi d’Europa. Decidono la gara disputata al San Paolo una tripletta di Milik e un gol su rigore di Mertens. Il Napoli conquista così il secondo posto del gruppo E, capeggiato dal Liverpool, vincente a Salisburgo contro la ...

Champions League - il Napoli cala il poker con il Genk e vola agli ottavi con un super Milik : Tutto troppo facile nella notte più lunga, delicata e surreale della coppia De Laurentiis-Ancelotti. Il Napoli ritrova in campo quell'unità e compattezza perduta e contro il Genk mostra il suo volto più bello e spassionato travolgendo gli avversari per 4-0 con una tripletta di un Milik rinato e un c

Il Napoli scaccia la crisi - Genk asfaltato : ottavi conquistati : Il periodo più complesso degli ultimi anni per il Napoli targato De Laurentiis, con la gara in Champions contro il Genk che sapeva da ultima chiamata per il futuro di Carlo Ancelotti. La classifica in campionato è semplicemente sconfortante, anche se il cammino europeo ha visto gli azzurri assoluti protagonisti. Al Napoli serviva un solo punto per centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions, allo stadio San Paolo termina 4-0 ...

Napoli-Genk : commenti - pagelle e risultato finale 4-0. Azzurri pirotecnici : Napoli-Genk: commenti, pagelle e risultato finale. Azzurri pirotecnici commenti DELLA PARTITA: Una vera e propria esplosione quella del Napoli di oggi al San Paolo. Gli Azzurri vincono e convincono sotto gli occhi non solo del proprio presidente, ma anche di Hamsik ed Edy Reja. Una prestazione convincente, quella che cercava Carlo Ancelotti ieri in conferenza stampa. Il tecnico partenopeo ha messo in campo la formazione migliore per regalare ...

Ancelotti porta il Napoli agli ottavi di Champions (4-0 al Genk) e saluta tutti : Finisce con Carlo Ancelotti che va in mezzo al campo, saluta la terna arbitrale, qualche suo calciatore. Saluti tiepidi. Mertens accenna un abbraccio. Si incammina con Allan, gli dice qualcosa. Poi si incammina verso gli spogliatoi, la tribuna si alza e applaude. Il Napoli sta per salutare l’allenatore più titolato della sua storia. Un’assurdità da raccontare ai nipotini. Una delle tante di questa città autolesionista come poche. E ...

Napoli-Genk 4-0 - le pagelle di CalcioWeb : Koulibaly insormontabile - (M)Arekiaro Milik [FOTO] : Napoli-Genk, le pagelle di CalcioWeb – Missione compiuta agevolmente per il Napoli. I partenopei liquidano il discorso qualificazione nel primo tempo. Tripletta dello scatenato Arkadiusz Milik, al rientro dopo l’infortunio, arrotonda il punteggio il rigore di Mertens nella ripresa. Strepitosa prestazione a tutto campo di Koulibaly, che si ricicla in più occasioni ala. Male l’esordiente portiere belga Vandevoort, ...

Napoli ‘forza’ 4 - prova d’orgoglio della squadra di Ancelotti : Genk superato e pass per gli ottavi [FOTO] : Napoli-Genk – E’ andato in archivio l’ultimo match valido per la fase a gironi di Champions League, stacca il pass per gli ottavi di finale il Napoli che ha vinto senza problemi contro il Genk, il risultato infatti non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. La squadra di Carlo Ancelotti conclude il girone al secondo posto, comunque un buon risultato considerando la forza del Liverpool. Nonostante il clima ...