Morta a 61 anni Marie Fredriksson | voce dei Roxette

(Di martedì 10 dicembre 2019) Si è spenta a soli 61, ladel duo svedese dei. Da oltre 17la cantante combatteva contro un tumore al cervello. Nel 2002 sconvolse i propri fan annunciando di avere un cancro al cervello, I medici le avevano dato un anno di vita. Invecetornò a cantare tanto che ha pubblicato il suo ultimo album nel 2018. Era sposata con Mikael Bolyos e ha avuto due figli. La popstar svedese, co-creatrice del duocon Per Gessle nel 1986, èlunedì mattina. Il duo ebbe successo soprattutto negliOttanta e Novanta con brani come "It Must Have Been Love", colonna sonora di Pretty Woman, ma anche ."Joyride", "Listen To Your Heart" e "The Look". Il quotidiano svedese Express ha confermato la notizia riportando una nota della famiglia che ha scritto: "È con grande tristezza che dobbiamo annunciare che uno dei nostri artisti più grandi e più ...

