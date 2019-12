Maurizio Cattelan | “Non mi importa se la banana è stata mangiata | quello che conta è

In difesa della banana di Maurizio Cattelan : Il critico del New York Times spiega perché la sua ultima opera – una banana appesa al muro con lo scotch, poi venduta per 120mila dollari – è arte e non solo uno scherzo

Un artista si è mangiato la banana da 120mila euro di Maurizio Cattelan – Il video : Aveva destato scalpore l’ultima opera-provocazione dell’artista italiano Maurizio Cattelan. Comedian, la banana attaccata con lo scotch sul muro dello stand della Perrotin’s Gallery ed esposta all’Art Basel di Miami, aveva fatto il giro del mondo più che per il concetto artistico in sé, per il costo: 120mila euro circa per ogni esemplare ufficiale. Una banana reale, commestibile e deperibile attaccata con un pezzo di scotch ...

Maurizio Cattelan - la sua ultima opera è una banana su un muro : Una banana fissata al muro con un pezzetto di scotch grigio. Tutto qui? Sì, forse. Ma se la curiosa composizione porta la firma di Maurizio Cattelan, allora ecco che il colpo di genio è servito. L'artista italiano torna prepotentemente al centro dell'attenzione internazionale insieme con la sua nuova opera, presentata dalla galleria Perrotin nel corso della fiera Art Basel Miami Beach 2019: battezzata «Comedian», ...

