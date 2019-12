L’Agenzia delle Entrate le contesta la parrucca comprata per la chemio

vanityfair

(Di martedì 10 dicembre 2019) Sara Recordati, giornalista e scrittrice, ha dovuto fare laterapia. Nel 2016 le hanno diagnosticato un tumore al seno. Orale chiede di dimostrare di aver veramente versato 12 mila e 500 euro all’ospedale Sacco di Milano e soprattutto di motivare l’acquisto di una. La sua storia è stata pubblicata dal Corriere della Sera. È un racconto che parte dalla malattia che arriva alla guarigione, ma anche all’accertamento fiscale riferito al 2016. «Mi chiedono, oggi», ha raccontato, «il certificato CEE dellae una richiesta medica che giustifichi il fatto che ne avessi bisogno come “supporto in una condizione di grave disagio psicologico” perché ero rimasta senza capelli e non, per dire, per andare a una festa di carnevale». La richiesta l’ha lasciata senza parole. «Non credevo di poter ripiombare così in quel capitolo della mia vita, in questo ...

