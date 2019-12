Guai a toccare le pensioni ai francesi

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) Per favore non toccategli leverrebbe da dire ricordando la famosa battuta di Roberto Benigni-Johnny Stecchino in quel film surreale sulla mafia siciliana (“Se vai a Palermo, nonle banane! Sono permalosi”).Sulle loro, generose e ancora tutte col sistema retributivo, nonostante la pressione della demografia (sempre meno attivi in rapporto ai pensionati) e nonostante i cambiamenti del mercato del lavoro (sempre meno contratti a tempo indeterminato e carriere discontinue come in Italia e dappertutto), isono molto più che permalosi. S’è visto in questi giorni. Una settimana di scioperi e non è finita: trasporti pubblici paralizzati, metropolitane autobus e treni bloccati nei depositi, voli aerei cancellati, spazzatura che si accumula nelle strade anche nel centro di Parigi perché i netturbini o ...

