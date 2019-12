Fast & Furious 9 | Vin Diesel svela quando arriverà il trailer

Leggi la notizia su movieplayer

(Di martedì 10 dicembre 2019) Vin, star di9, hatoverrà distribuito il primodel nuovo capitolo del franchise.9 sta per avere un: Vinha infattitoi fan potranno vedere le prime immagini del nuovo capitolo dell'adrenalinico franchise. L'attore ha usato Instagram per rivelare che il 18 dicembre verrà annunciatosarà distribuito online il primo. Vinha infatti scritto: "Ildi9 sarà diffuso il prossimo mese... il giorno esatto verràto il 18 di questo mese. Wow. Tutti sono così entusiasti all'idea che lo vedrete!!!". Ecco il post che contiene anche una foto tratta dal servizio fotografico che la star ha realizzato per il magazine ...

