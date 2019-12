Donkey Kong 64 | in origine si imbracciava un vero fucile che disgustò Nintendo e Miyamoto

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 10 dicembre 2019)64 inizialmente prevedeva la presenza di une proprio, il quale colpì molto negativamentestesso.In occasione dei venti anni del gioco è venuto alla luce un interessante retroscena del gioco che fece scalpore in casa. Gli sviluppatori di64 prevedevano, infatti, niente meno che una pompa brandito dal celebre gorilla. Ilera estraibile premendo un tasto, e per l'epoca era molto realistico, in quanto prevedeva proiettili ed effetti sonori curati nei particolari.A onor del, si trattava di un placeholder in vista di un'arma diversa che avrebbe dovuto impugnare(una pistola a forma di noce di cocco), ma a quella vistasaltò comunque sulla sedia.Leggi altro...

