Convocati Juventus | esclusione eccellente contro il Leverkusen | il giocatore resta a

(Di martedì 10 dicembre 2019)- Maurizio Sarri ha diramato la lista deidellail Bayer. Assente De Ligt, il quale resterà a Torino. Il centrale olandese non prenderà parte alla sfida in terra tedesca., le scelte di Sarri 1. Szczesny 2. De Sciglio 5. Pjanic 7. Ronaldo 10. Dybala 12. Alex Sandro 13. Danilo 14. Matuidi 16. Cuadrado 19. Bonucci 21. Higuain 24. Rugani 25 Rabiot 28. Demiral 31. Pinsoglio 33. Bernardeschi 38 Muratore 39 Portanova 40 Gozzi Iweru 77. Buffon Leggi anche:, sorpresa Agnelli: svelato il retroscena su Sarri, occhio alla sfida del tecnico! Bayerprobabili formazioni(4-4-2): Hradecky; Retsos, Tah, Bender, Wendell; Bellarabi, Aranguiz, Demirbay, Diaby; Volland, Bailey.(4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, Rugani, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Ronaldo, ...

