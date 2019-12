Chi è Zozibini Tunzi | la Miss Universo nuovo simbolo di inclusività

open.online

(Di martedì 10 dicembre 2019) «Sono cresciuta in un mondo dove le donne che sono come me, con questo tipo di pelle e di capelli non sarebbero mai state considerate belle». Così ha esordito la nuova, di nome. Ventisei anni, studentessa all’Università di Cape Town in Pubbliche Relazioni e attivista (ha creato una piattaforma per la lotta alla violenza di genere), la giovane sudafricana ha voluto usare il palcoscenico per mandare un messaggio su come il concetto di razza incida sui nostri parametri di bellezza. Visualizza questo post su Instagram Tonight a door was opened and I could not be more grateful to have been the one to have walked through it. May every little girl who witnessed this moment forever believe in the power of her dreams and may they see their faces reflected in mine. I proudly state my nameUniverse 2019! Un post condiviso ...

